Причины ЧП устанавливают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском Новозыбкове на пожаре в общежитии погибли мужчина и женщина. Сообщение о возгорании по улице Ломоносова, 16 поступило на пульт оперативного дежурного МЧС 18 декабря в 9.31, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

- По прибытии пожарно – спасательных подразделений к месту происшествия было установлено, что произошло короткое замыкание в квартире, говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. – Причины трагедии устанавливают.

Есть жертвы. В огне погибли 22-летний мужчина и 37-летняя женщина. К сожалению, их спасти не удалось спасти.

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