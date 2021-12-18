Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП в Унечском районе. Автоавария произошла в пятницу, 17 декабря, около 12.30 на 139 километре дороги Брянск-Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летняя автомобилистка на машине «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. Едва девушка успела покинуть автомобиль, он воспламенился.

- По предварительным данным пострадавших в ДТП нет, - говорят в Госавтоинспекции. – На девушку-водителя составили административный документ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»