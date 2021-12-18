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Общество18 декабря 2021 7:17

В Брянской области показатель коллективного иммунитета составил 61%

Полностью вакцинировались 544 025 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области показатель коллективного иммунитета составил 61%. Также, по информации портала стопкоронавирус.рф на 17 декабря, коллективный иммунитет от коронавируса в нашей стране составил 58.2%.

На Брянщине привились первым компонентом 581 869 жителей. Полностью вакцинировались 544 025 человек.

Отмечают, что Брянская область обошла по коллективному иммунитету Калужскую область (54,5%). Орловскую (60,5 %) и Смоленскую (57,%).

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