В Брянске возвели стены новой школы на 1 225 мест

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске уже построили стены новой школы на 1 225 мест. Ее возводят на улице романа Брянского. Строители завершают монтаж плит. Параллельно обустраивают системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Также ведут монтаж наружных инженерных сетей. Кроме того, подрядчик уже выполняет остекление здания и ведет обустройство крыши. Ежедневно на объекте трудятся больше 100 человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, объект строят в рамках проекта «Образование». Школа обеспечит местами 1 300 школьников микрорайона. Многим из них не придется ездить в отдаленные учебные учреждения. В новой школе будет собственный бассейн, спортивный и хореографический залы, школьный музей, библиотека, большая столовая и просторные классы. Общая площадь помещений новой школы превысит 27 тысяч квадратных метров. Стоимость муниципального контракта, заключенного в октябре прошлого года, составляет 705 миллионов рублей. Работы идут по графику. Уже в сентябре следующего года новая школа должна открыться.

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