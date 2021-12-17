В Брянске водитель иномарки сбил пенсионера. ДТП произошло в четверг, 16 декабря, около половины шестого вечера на улице Менжинского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63- летний водитель автомобиля «Сузуки» ехал со стороны улицы Дзержинского с левым поворотом в сторону проспекта Московского. Он сбил 70-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В ДТП пожилой мужчина получил перелом плеча и ушиб головы – говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Пострадавший был одет темную одежду без световозвращающих элементов.

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