В Брянске руководитель отдела строительной фирмы получил шарф 14 млн рублей за коммерческий подкуп

В Брянске руководителя отдела закупок строительной фирмы оштрафовали на 14 миллионов рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с декабря 2017 года по сентябрь 2020 года он незаконно получил от руководителей семи коммерческих организаций – контрагентов в качестве коммерческого подкупа денежное вознаграждение в общей сумме свыше 32 миллиона рублей. За это обвиняемый должен был направить заявки на поставку строительных материалов, своевременную оплату поставок в рамках заключенных договоров.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. – говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание обвиняемый будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 14 миллионов рублей. А также лишили права занимать руководящие должности на три года и шесть месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

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