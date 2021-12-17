Скоро, скоро Новый год! Опасности праздника для собак и кошек

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Новый год уже совсем близко и в преддверии праздников помимо поздравлений от всего коллектива клиники хотелось бы написать о простейших мерах предосторожности, чтобы ваш отдых не был омрачён обращениями в ветеринарные лечебницы со своими питомцами.

Советами о том, как оградить своего любимца от опасностей новогодних праздников, делится специалист ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» Герман Ветров.

Начать стоит с гастрономических вопросов. Как правило, новогодний стол «ломится» от огромного выбора явств на любой вкус, но этот вкус сугубо человеческий. Животные крайне чувствительны к соли, пряностям и иным специям. Жирные продукты, в частности майонез, сметана, сыр, сливочное масло, свинина и т.д. очень привлекательны, но не полезны для четвероногих. Особенно это касается тех питомцев, чьи хозяева ранее уже обращались в ветеринарную клинику за помощью с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы организма четвероногих.

Владельцы домашних животных, склонных к аллергическим реакциям, в большинстве своем уже знают все индивидуальные особенности своих питомцев. А вот про гостей и детей стоит поговорить отдельно. Все вышеперечисленное хозяин лично может и не давать четвероногому, но вот близкие и родственники по незнанию или, поведясь на жалобные глаза котика или собачки, вполне могут помочь «скрасить» праздники несколькими визитами в лечебницу. Кондитерские изделия, в частности шоколад, так же не предназначены для животных. Стоит обратить отдельное внимание как на угощения, которые дают дети животным, так и на пушистых (или не очень) обитателей дома, которые могут и сами найти все «вкусное».

Нельзя сказать, что следующая опасность имеет гастрономический характер, но она также связана с желудочно-кишечным трактом. Если ваши питомцы имеют своеобразные вкусовые предпочтения и любят подбирать с пола как плохо так и хорошо лежащие предметы (детские игрушки, фантики, конфетти), грызть провода и гирлянды, потреблять дождик и мишуру как Леди и Бродяга из одноименного мультика, жевать картон и целлофановые пакеты, то здесь ваши визиты в клинику могут подарить множество неприятных эмоций. Поэтому, если вы знаете о таковых особенностях ваших питомцев, или если уже несколько дней подряд один или несколько пушистых обитателей штурмуют елку — приложите максимум усилий для ограничения их в этом деле.

«Также немалую важность имеют профилактические обработки животных от внешних и внутренних паразитов, и, если в отношении внутренних паразитов вопросов почти не возникает, то с внешними все сложнее, особенно, если вы счастливые владельцы собак. В последние годы зима далеко не всегда соответствует представлениям о ней и может проходить без снега и при температурах от -3 до +1 градусов по Цельсию. Мнение о том, что блохи, вши, власоеды, пухопероеды и клещи не должны проявлять активность в это время года, ошибочно», — комментирует ветеринарный врач учреждения.

Во-первых, температура в домах, вольерах и сараях выше, чем на открытом воздухе. Во-вторых, при наличии подстилок, соломы, опилок, старой одежды с лесных прогулок, паразиты могут жить в них продолжительное время, не испытывая дискомфорта. В-третьих, в указанных выше диапазонах температуры даже на открытом воздухе паразиты могут проявлять активность, особенно в сельской местности или в лесных массивах.

Домашние животные также, как и люди могут проявлять нежелательные реакции при стрессовых ситуациях. Большое скопление людей, шум, салют — все это может отразиться на психике питомца, а вот степень реакции зависит от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях сильный перенесенный стресс может способствовать развитию различных заболеваний нервной системы. В случае, если это первый подобный опыт в жизни питомца или он обладает тонкой душевной организацией, то стоит задуматься о курсе успокоительных средств.

Уважаемые владельцы домашних животных! Ваши питомцы являются для вас практически членами семьи. При проведении праздников уделите внимание и их потребностям. Немного заботы и подготовки помогут и вам, и вашим животным с радостью встретить Новый год, реже обращаться в ветеринарную клинику по экстренным поводам!

С наступающим Новым Годом, пусть ваши мечты сбываются, а питомцы дарят только положительные эмоции!