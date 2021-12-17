Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель ГАЗа врезался в иномарку. ДТП произошло в четверг, 16 декабря, около 12.31 на улице Объездной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля ГАЗ-2818 ехал со стороны улицы Бежицкой в сторону улицы Советской на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого врезался в «Ниссан Лапеста», за рулем которого был 34-летний мужчина. Он выезжал с парковочной площадки с левым поворотом на улицу Объездную в сторону улицы Бежицкой, на разрешающий сигнал светофора.

- В ДТП пострадал 60-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Лапеста», - говорят в Госавтоинспекции. – Женщина ушибла левую ногу и мягкие ткани головы. Ей назначили лечение и отпустили домой.

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