Открылся Тайшетский алюминиевый завод, построенный при содействии ВТБ

Фото: ВТБ.

РУСАЛ запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, промышленник Олег Дерипаска и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн первичного алюминия в год. Проект профинансирован за счет синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 млрд рублей от ВТБ (30 млрд рублей) и Газпромбанка, а также собственных средств РУСАЛа. Первый пусковой комплекс пока работает в режиме комплексного опробования.

Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев:

Мы, как финансовый партнер, видим свою задачу в том, чтобы совместными с бизнесом усилиями выводить на новый уровень проекты системообразующих отраслей, продукция которых лежит в основе деятельности многих других производственных, логистических, торговых компаний. ТаАЗ – первый за последние пять лет и самый большой за последние более чем 20 лет алюминиевый завод, построенный в России. Это более тысячи рабочих мест и, по нашим оценкам, рост производства алюминия более чем на 10% в перспективе следующих пяти лет и более 30 млрд рублей поступлений в бюджет в течение 10 лет. Развитие Тайшетского алюминиевого кластера соответствует политике Русала по формированию национального и мирового лидера в производстве «чистого» алюминия, и для нас такая ESG-цель особенно ценна.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин:

В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года. Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой РУСАЛ, открывая уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири.

Новый завод получил имя российского реформатора Петра Аркадиевича Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири – с притоком нового населения осваивались земли и строились новые населенные пункты. На этой площадке использованы самые современные технологии в сфере экологии, автоматизации рабочих мест, оборудования – контроль за машинами и механизмами от момента погрузки глинозема до упаковки готовых слитков будет проводиться с использованием искусственного интеллекта, баз данных, онлайн-мониторингов. Производство алюминия на ТаАЗе обеспечено чистой возобновляемой гидроэнергией, что увеличит долю низкоуглеродной высококачественной алюминиевой продукции на рынке.

Справка

Тайшетский алюминиевый завод расположен в Тайшетском районе Иркутской области. Через Тайшет с запада на восток проходит Транссибирская магистраль, здесь начинается Байкало-Амурская магистраль и заканчивается Южно-Сибирская магистраль. В непосредственной близости проходит федеральная трасса «Сибирь».

Проект строительства ТаАЗа получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Благодаря доступу к источникам возобновляемой гидроэнергии углеродный след Тайшетского алюминиевого завода будет одним из самых низких в отрасли. Энергоснабжение завода будет осуществляться от Богучанской, Красноярской и Братской ГЭС.

Лицензия №1000.