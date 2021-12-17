Брянец в пьяной ссоре зарезал родного дядю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителю Стародубского района предъявили обвинение по подозрению в убийстве. На него завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия 26-летний парень вечером 14 декабря, будучи пьяным, находился в своей квартире в селе Нижнее по улице Октябрьской. Он был на кухне. Парень поссорился со своим дядей и в порыве гнева трижды ударил его ножом в грудь.

От полученных ран потерпевший скончался на месте.

- Сейчас подозреваемый задержан, – говорят в правоохранительном ведомстве. – Суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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