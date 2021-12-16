Брянские полицейские помогли семье доставить в больницу четырехлетнего сына

Фото: УМВД России по Брянской области, скриншот видео.

Брянские полицейские помогли семье с больным ребенком быстро добраться до больницы. Инцидент произошел в Володарском районе Брянска. Родители четырехлетнего сына, которому внезапно стало плохо, пытались как можно скорее доставить его в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Родители попросили помочь дежурный экипаж ДПС. Полицейские Владимир Родин и Николая Демин, с включенными спецсигналами и проблесковыми маяками сопроводили их автомобиль до улицы Набережной, где передали экипажу своих коллег – Михаилу Денисову и Михаилу Яшкину.

Семью оперативно доставили в детскую больницу. Старший лейтенант полиции Михаил Яшкин на руках донес мальчика до приемного отделения и передал врачам. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

– Я хочу поблагодарить начальника ГИБДД, который подбирает такой коллектив, – говорит отец ребенка Роман Радиев, – ребята неравнодушно отнеслись к нашей просьбе в ситуации, когда счет идет на минуты.

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