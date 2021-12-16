Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские задержали «Газель» с металлическими поддонами. Машина была явно перегружена, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Водитель машины объяснил, что 10 металлических поддонов принадлежат едущим с ним пассажирам. Один из них рассказал, что они забрали предметы от железнодорожных путей в Бежицком районе. Родственник попросил перевезти.

Но полицейских объяснения не убедили. Они задержали водителя и пассажиров автомобиля, после чего вызвали следственно-оперативную группу Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Кража».

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