Фото: "Мои Клинцы", vk.com.

В брянских Клинцах вентфасадами обезобразили здание четвертой школы. Она находится рядом с парком Воровского.

Учреждение образование «украсили» вентилируемыми фасадами. Местные жители опубликовали в соцсетях снимки «до» и «после» благоустройства.

Еще раньше активисты пытались помешать ремонту и оставить первоначальный вид фасада , который был таковым с начала 20-го века. Но все напрасно.

После ремонта школа стала выглядеть еще хуже, чем прогнозировали. Она похожа на разноцветный кубик-рубик.

- Изуродовали школу, - пишут в комментариях горожане. – Стыд.

Кто-то видит в таком внешнем интерьере нечто особенное.

- Возможно, в этих цветных квадратах кроется какой-то особый смысл, который дано понять не всем, - комментирует один из пользователей соцсети.

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