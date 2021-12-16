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Общество16 декабря 2021 13:37

В Брянской области на покупку экспресс-тестов на коронавирус выделили 20 миллионов рублей

В медучреждения уже поступил 11 500 тестов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области на приобретение экспресс-тестов на коронавирус выделили из областной казны 20 миллионов рублей. Тесты закупят в ближайшее время, сообщили 15 декабря на заседании оперативного штаба.

Сейчас медицинские учреждения получили 11500 экспресс-тестов на антиген SARS-Cov-2. Уже использовали 3681 тест.

Данные тесты применяют при выезде врача на дом к пациенту. Также предложили рассмотреть вопрос экспресс-тестирования участников новогодних корпоративов и утренников.

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