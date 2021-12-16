В Брянске водитель ГАЗа сбил лежащего мужчину на дороге и скрылся. ДТП произошло в среду, 15 декабря, около половины пятого утра на Бульваре Щорса. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны поселка Радица Крыловка в направлении улицы Пушкина. Он сбил лежащего на проезжей части дороги (со слов водителя) 28-летнего пешехода.

После этого автомобилист с места происшествия скрылся. Но позже его нашли.

- В ДТП мужчина получил перелом костей таза, пневмотракс, перелом ребер и правого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – Он был в темной одежде без светоотражателей. Пострадавшего госпитализировали. Анализ крови подтвердил у мужчины признаки алкогольного опьянения.

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