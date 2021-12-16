В Брянской области разрешили проводить новогодние корпоративы. Но с ограничениями – не больше 70 человек. При этом у всех должны быть данные о прививке, QR-коды. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба 15 декабря.

Что касается проведения утренников в детских садах и школах, то в этом году их будут проводить в соответствии с методическим письмом Роспотребнадзора.

Проходить они будут только в группе или в классе. Родителям присутствовать разрешено, но при наличии QR-кодов и соответствующих справок. Также можно приглашать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек с соответствующими данными о прививке, QR-кодами.