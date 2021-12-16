В Брянске отправили в колонию банду вымогателей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с июля 2019 по май 2020 в Брянске и Брянской районе пятеро осужденных вымогали деньги у людей, представляясь должностными лицами правоохранительных органов, при этом угрожая применением насилия и распространением сведений, позорящих потерпевших.

Кроме того, 16 мая 2020 года один из осужденных был в Бежицком районе Брянска. Он во время словесного конфликта с раньше незнакомым потерпевшим вместе с другим соучастником преступления, в отношении которого уголовное дело выделили в отдельное производство, травмировал мужчине лицо.

- Суд приговорил виновных к девяти годам, семи годам девяти месяцам. Трем годам шести месяцам и двум годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказания злоумышленники будут в исправительных колониях строгого режима. На два года лишили свободы условно осужденному, признанному виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Приговор суда в законную силу не вступил.

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