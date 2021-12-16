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Общество16 декабря 2021 7:52

Дятьковское предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки лекарства в мясе

Проверку провела прокуратура
Надежда ПЕТРУНИНА
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Дятьковское предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей за остатки лекарственного препарата в мясной продукции. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура провела проверку. Установили, что продукция содержит остатки лекарства, наличие которого в ней недопустимо.

- На предприятие завели административное дело , - говорят в надзорном ведомстве. – директору внесли представление с требованием устранить нарушения.

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