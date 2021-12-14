Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска установили въездные стелы. Одна появилась на кольце мясокомбината, другая - у памятника танкистам, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы по изготовлению и монтажу объектов выполнили в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». Их стоимость составила 1,1 миллиона рублей.

Проект современных въездных пилонов разработал руководитель регионального отделения Союза архитекторов России Альберт Азаров. Они двусторонние, оснащены искусственной подсветкой. С одной стороны, эти знаки будут играть роль навигаторов, с другой, станут своеобразной визитной карточкой Фокинского района, который в этом году отметил 125-летие.

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