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Общество14 декабря 2021 12:18

На Брянщине с 13 декабря патрулируют леса

Пресекают попытки незаконной рубки елей и сосен
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: управление лесами Брянской области.

Фото: управление лесами Брянской области.

На Брянщине накануне Нового года патрулируют леса. С 13 по 31 декабря государственные лесные инспекторы вместе с полицейскими патрулируют леса, чтобы пресекать попытки незаконной рубки деревьев. Об этом сообщают в управлении лесами Бярнскойо бласти.

«Патрули» проверили территории Щегловского, Клюковенского и Гаваньского участковых лесничеств. У попавшихся на пути граждан требовали разрешение на провоз и рубку главных символов праздника. Случаев нарушения закона не выявили.

Напомним, в Брянске с 17 декабря начнут работу елочные базары во всех районах города.

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