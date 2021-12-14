На Брянщине с 13 декабря патрулируют леса

Фото: управление лесами Брянской области.

На Брянщине накануне Нового года патрулируют леса. С 13 по 31 декабря государственные лесные инспекторы вместе с полицейскими патрулируют леса, чтобы пресекать попытки незаконной рубки деревьев. Об этом сообщают в управлении лесами Бярнскойо бласти.

«Патрули» проверили территории Щегловского, Клюковенского и Гаваньского участковых лесничеств. У попавшихся на пути граждан требовали разрешение на провоз и рубку главных символов праздника. Случаев нарушения закона не выявили.

Напомним, в Брянске с 17 декабря начнут работу елочные базары во всех районах города.

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