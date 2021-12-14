В Брянске 19-летний водитель "Лады" сбил пенсионерку-нарушительницу

В Брянске 19-летний водитель "Лады Калина" сбил пенсионерку-нарушительницу. ДТП случилось около половины пятого вечера в понедельник, 13 декабря, на улице Вокзальной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Молодой автомобилист ехал со стороны улицы Нахимова в сторону улицы Гвардейской. 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода.

У пострадавшей диагностировали переломы костей таза, ребер и ключицы. Женщину госпитализировали.

- Молодой человек в течение полутра лет девять раз сдавал практическую часть экзамена на водительские права, - говорят в Госавтоинспекции.