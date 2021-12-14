Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 8:32

В центре Брянска автомобилистка на "Лексусе" сбила пенсионерку на зебре

Пострадавшую госпитализировали с травмами
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В центре Брянска автомобилистка на "Лексусе" сбила 74-летнюю пенсионерку на зебре. ДТП случилось около шести часов вечера в понедельник, 13 декабря, на улице Карла Маркса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

27-летняя женщина за рулем иномарки ехала со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Горького. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей диагностировали травмы головы, ушиб мозга, перелом черепа. Пенсионерку госпитализировали.

В Госавтоиснпекции отмечают, что пострадавшая была без светоотражающих элементов на одежде.