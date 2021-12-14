В центре Брянска автомобилистка на "Лексусе" сбила пенсионерку на зебре

В центре Брянска автомобилистка на "Лексусе" сбила 74-летнюю пенсионерку на зебре. ДТП случилось около шести часов вечера в понедельник, 13 декабря, на улице Карла Маркса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

27-летняя женщина за рулем иномарки ехала со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Горького. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей диагностировали травмы головы, ушиб мозга, перелом черепа. Пенсионерку госпитализировали.

В Госавтоиснпекции отмечают, что пострадавшая была без светоотражающих элементов на одежде.