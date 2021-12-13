В Брянской области средняя зарплата составила 35 тысяч рублей. Информацию о средней зарплате работников по полному кругу организаций за сентябрь текущего года сообщили в Брянскстате.

С начала осени она составила 35 тысяч 295,4 рубля. Сравнительно с тем же месяцем прошлого года зарплата в регионе выросла на 10,5 процентов.

Отметим, что экономисты и раньше прогнозировали, что 2021 год завершится на планке выше 35 тысяч рублей.

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