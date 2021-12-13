В Брянске установили 12 новых сфетофоров и обустроили 8 искусственных неровностей

В Брянске в этом году установили 12 классических светофоров и оборудовали 8 искусственных неровностей. На 31 пешеходном переходе появились светофоры типа Т7, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2021 году в городе заменили и установили 355 дорожных знаков, нанесли 37 тысяч квадратных метров разметки и 24,2 тысячи - разметки пешеходных переходов. Почти половина из них расположена у школ и детских садов.

На городских улицах отремонтировали 62 километра тротуаров и 56 километров наружного освещения. В Брянске установили 3215 светодиодных светильников.

По словам чиновников, эти меры помогли снизить число ДТП с участием пешеходов. Их стало меньше почти на 37% по сравнению с предыдущим годом.