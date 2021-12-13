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Общество13 декабря 2021 10:56

В Брянске на 37% снизилось количество ДТП с пешеходами

За 11 месяцев на дорогах города погибло пять пеших участников движения
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на 36,8% снизилось количество ДТП с участием пешеходов. Статистику за 11 меясяцев привели в городской Госавтоинспекции.

В городе случилось 74 подобных аварии. В них погибли пять человек. 71 пешеход получил травмы.

По вине пешеходов случилось 26 ДТП, в которых погибли три человека. На переходах произошло 30 автоаварий. В результате одной из них погиб один пешеход.

- Фокинский район – единственный, где зафиксирован значительный рост наездов на пешеходов, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Зарегистрировано 12 ДТП. В них два пешехода погибли и десять получили травмы.

В декабре (этот месяц не вошел в статистику) уже случилось три аварии с пешеходами в Володарском районе.