В Белых Берегах вандалы повредили новогоднюю елку

Фото: Белобережская администрация в г.Брянске.

В брянском поселке Белые Берега вандалы повредили новогоднюю елку, которую установили на центральной площади перед ДК. На минувших выходных неизвестные сломали конструкцию крепления ствола дерева. Из-за этого оно наклонилось. И отрубили нижние ветки. Об этом написали в группе администрации поселка в соцсетях.

- Мы примем все необходимые меры для выявления этих вандалов, - говорят в администрации. - Просим всех жителей поселка не оставаться равнодушными, бережно относиться к труду других людей, сообщать обо всех фактах недопустимого отношения к нашему общему дому - поселку Белые Берега!

Новогоднюю елку привезли на площадь поселка 6 декабря. Дереву 20 лет, высота его около 15 метров. Украшать ель планировали игрушками и гирляндами, которые смастерили школьники, детсадовцы, а также предприятия и организации поселка Белые Берега.