При пожаре в брянском селе Малое Полпино погиб 46-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время пожара в селе Малое Полпино в Брянском районе погиб 46-летний мужчина. На улице Школьной сгорело два частных дома и хозяйственные постройки.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 1.37 в субботу, 11 декабря. На месте работали семь пожарных машин, служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС России по Брянской области. Для того, чтобы полностью потушить пожар, понадобилось 12 часов.

- На тушении работали четыре ручных пожарных ствола, - говорят ведомстве. - В 03.08 – пожар локализован. В 04.06 – ликвидировали открытое горение. В 14.10 - полная ликвидация пожара.

Эксперты выяснят, почему случился пожар.