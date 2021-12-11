Бывший хозяин букмекерских контор пытался доказать, что продал бизнес брянцам под угрозой

Бывший хозяин букмекерских контор пытался доказать, что продал бизнес брянцам, так как ему угрожали. Иск о признании сделок недействительными рассмотрели в Арбитражном суде Брянской области.

В суде установили, что компания была создана исцом в 2009 году. После 90% доли в уставном капитале общества продали Роману Семиохину, 10% - Дмитрию Казорину.

Бывший владелец ссылался на то, что ему угрожали. Но доказательств в суде не представил.

- На этом основании, а также, учитывая тот факт, что срок исковой давности по заявленным требованиям истек, арбитражный суд оставил исковые требования без удовлетворения, - говорят в пресс-службе суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, трех брянских букмекеров обвиняют в том, что они незаконно заработали порядка 63 миллиардов рублей. Их объявили в международный розыск.