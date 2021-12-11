В Брянске главную новогоднюю елку украсили гирляндой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса 10 декабря украсили гирляндой. Электрикам еще предстоит тянуть нити гирлянды по периметру дерева, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Общая длина электрического украшения составит несколько сотен метров, - говорят в мэрии. - На ней будет гореть три тысячи лампочек.

В этом году для главной елки купили новые шары - красные и желтые. Всего развесят около пятисот игрушек.

Полностью наряженной елку в круглом сквере можно будет увидеть на следующей неделе. А официальное открытие ее состоится 24 декабря.