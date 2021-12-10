Учебный центр ФГБУ "Брянская МВЛ" приглашает на обучение по физико-химическим исследованиям пищевых продуктов и кормов

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

В учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ» (лицензия департамента образования и науки Брянской области № 3888 от 24.12.2015г) с 20.12.2021 по 24.12.2021 планируется проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Физико-химические исследования пищевых продуктов и кормов», срок обучения 36 часов.

В процессе обучения будут освещены следующие вопросы:

— методы определения жира, белка в мясе и мясопродуктах;

— методы определения массовой доли сои, золы;

— методы определения массовой доли влаги;

— определение расчетных показателей (массовая доля углеводов, энергетическая ценность);

— физико-химические методы исследования;

— внутрилабораторный контроль качества и обеспечение прослеживаемости измерений;

— оценка результатов анализа и оформление точной документации.

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В случае заинтересованности в обучении по данной теме просим направить на адрес электронной почты uc@bmvl.ru заявку на обучение с указанием контактов специалистов.