Угроза томатному производству — южноамериканская томатная моль

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Одна из актуальных и острых проблем, с которой в последнее время все чаще и чаще сталкиваются импортные и отечественные производители томатов — томатная минирующая моль, она же южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta).

Южноамериканская томатная моль – опаснейший вредитель томатов, который обладает высоким потенциалом опасности, повреждает и уничтожает томатную продукцию как в открытом, так и в закрытом грунтах. Является объектом карантина во многих странах, включен в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Основным кормовым растением томатной моли являются томаты. Помимо них, она также повреждает и другие растения семейства пасленовых – например, картофель и баклажан. Основной урон наносят гусеницы, которые минируют листья, то есть проделывают в толще листовой пластинки извилистые ходы, питаясь мякотью листа.

Карантинный организм способен повреждать и развиваться на всех наземных частях растения: верхушечная почка, листья, стебли, цветы и плоды. Потери урожая при этом могут составлять от 35 до 100%, что свидетельствует о значительном экономическом ущербе.

«Перспективно использование феромонов с различными модификациями ловушек. Они широко используются в ряде стран в открытом и закрытом грунте не только для выявления томатной моли, но и для снижения ее численности», — комментирует начальник лаборатории экспертизы подкарантинных материалов Надежда Терешкина.

С начала текущего года по результатам энтомологических экспертиз, проведенных подведомственной Россельхознадзору Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, в 19 образцах свежих томатов был обнаружен карантинный объект — Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta).