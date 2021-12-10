Брянскую природу загрязняют КАМАЗами

Фото: АО "Чистая планета".

Огромные объемы строительных отходов оказываются в оврагах, лесах и песчаных карьерах. Нарушители природоохранного законодательства не бояться штрафов и по-прежнему загрязняют экологию Брянщины, а служба безопасности регионального оператора по обращению с ТКО продолжает их ловить.

Очередного нарушителя, который привез и выгрузил целый КАМАЗ строительных отходов, сотрудники «Чистой планеты» «поймали на месте преступления» сегодня на песчаном карьере в поселке Нетьинка. Подтверждающие фото и видеоматериалы, а также заявление с просьбой привлечь к ответственности несознательного водителя КАМАЗа региональный оператор направил в администрацию района и Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Нарушителя ждет штраф.

Напомним, что вскоре должны вступить в силу поправки в КоАП, в соответствии с которыми за организацию несанкционированной свалки владельцев авто не только будут наказывать рублем, но и конфисковать транспортные средства.