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Общество10 декабря 2021 10:35

В Унечском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево

Автомобилист 28 раз нарушал скоростной режим
Надежда ПЕТРУНИНА
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В ДТП автомобилист сломал ногу. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП автомобилист сломал ногу. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 9 декабря около 14.00 на пятом километре дороги Унеча-Мглин, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Вольво» ехал со стороны Мглина в сторону Унечи. Он не справился с управлением. Из-за чего машина съехала в кювет справа по ходу движения и врезалась в дерево.

- В ДТП автомобилист сломал ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Водителя и раньше привлекали к административной ответственности 32 раза. 28 из них – за превышение скорости.

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