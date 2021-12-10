В ДТП автомобилист сломал ногу. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 9 декабря около 14.00 на пятом километре дороги Унеча-Мглин, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Вольво» ехал со стороны Мглина в сторону Унечи. Он не справился с управлением. Из-за чего машина съехала в кювет справа по ходу движения и врезалась в дерево.

- В ДТП автомобилист сломал ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Водителя и раньше привлекали к административной ответственности 32 раза. 28 из них – за превышение скорости.

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