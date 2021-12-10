В Фокинском районе Брянска появились новые остановки

Фото: Анна ЛЕВКИНА.

В Фокинском районе Брянска на проспекте Московском установили остановочные комплексы. На обоих остановках пока нет скамеек.

Старые остановки убрали из-за строительства тротуара на нечетной стороне проспекта. За время проведения ремонта местные жители испытали немало неудобств. После того, как демонтировали старые остановки, новые не появлялись долго. Горожанам приходилось ожидать общественный транспорт под открытым небом в любую погоду.

Тротуарную плитку также укладывали долго. Убирали опоры. Образовавшиеся ямы не убирали, а лишь огораживали предупредительными ленточками.

Остановочные комплексы убрали на участке от мясокомбината до остановки «улица Менжинского».

Кстати, как стало известно «КП-Брянск», на Менжинке остановку монтировали на прошлой неделе, а 10 декабря ее устанавливают на «Литии».

- Новая остановка на ''Литии", на удивление, просторная, - рассказала «КП-Брянск» наша читательница. - Сделана хоть из профлиста, но вполне симпатичная. Есть прозрачные вставки по бокам. А вот сколько ждать сидений - неизвестно. Пока присесть или поставить сумки в новом комплексе некуда".

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