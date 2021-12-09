В Брянске построят хирургический корпус детской областной больницы., сообщили 9 декабря на внеочередном заседании Брянской областной Думы.

На заседании Дума приняла в окончательном чтении закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

- Принятый сегодня бюджет является социально ориентированным, то есть около 60 % от общего объема запланированных расходов направят на социальную сферу, - говорят в пресс-службе регионального парламента. - За этой привычной формулировкой стоят масштабные проекты, целый комплекс мер по повышению качества жизни людей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»