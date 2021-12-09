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Общество9 декабря 2021 14:23

Судьей Брянского областного суда назначили Андрея Шальнева

В 2016 году он стал судьей Советского районного суда
Надежда ПЕТРУНИНА
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Судьей Брянского областного суда назначили судью Советского районного суда Андрея Шальнева. Соответствующий указ о назначении группы судей подписал Президент России Владимир Путин. Он опубликован на российском правовом портале.

Александр Шальнев родился в 1987 году. У него высшее юридическое образование, которое он получил в военном ВУЗе. С 2010 года работал на различных должностях в брянском гарнизонном военном суде. В 2016 году занял пост Брянска.

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