Судьей Брянского областного суда назначили Андрея Шальнева

Судьей Брянского областного суда назначили судью Советского районного суда Андрея Шальнева. Соответствующий указ о назначении группы судей подписал Президент России Владимир Путин. Он опубликован на российском правовом портале.

Александр Шальнев родился в 1987 году. У него высшее юридическое образование, которое он получил в военном ВУЗе. С 2010 года работал на различных должностях в брянском гарнизонном военном суде. В 2016 году занял пост Брянска.

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