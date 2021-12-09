В Брянске будут судить банду банковских мошенников. В суд направили уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество» на 37-летнего жителя города Брянска и 35-летнего жителя города Унеча, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с августа 2015 по май 2019 года фигуранты состояли в организованной группировке. Их корыстных целей они предоставляли жителям области наличные деньги под залог принадлежащего им имущества и высокие ежемесячные проценты. Договоры займа и залога обвиняемые оформляли на себя, привлекая денежные средства граждан, хранящиеся на вкладах. В результате банковские мошенники получили больше 31 миллиона рублей.

- Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве.

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