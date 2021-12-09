В Брянске бывшего доцента БГИТУ осудят за взятку 92 тысячи рублей

Фото: СУ СКР по Брянской области.

В Брянске перед судом предстанет бывший доцент кафедры Брянского государственного инженерно-технологического университета. Женщина ответит за получение взяток через посредника. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что 1 и 2 июня этого года обвиняемая получила от старосты одной из учебных групп университета, выступившей в роли посредника, 92 тысячи рублей. Денежное вознаграждение предназначалось преподавателю за сдачу студентами группы двух экзаменов и получения положительной оценки без фактического прохождения ими экзаменационных испытаний.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК регионального управления МВД России.

- Уголовное дело передали в суд для рассмотрения, - говорят в региональном Следственном комитете.

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