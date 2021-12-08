Шесть брянских медиков получили премию "Врач с большой буквы". Это участковый терапевт горбольницы №2 в Большом Полипине Роман Жирко, терапевт дневного стационара горбольницы №2 Наталья Стрижак, терапевт ивотской амбулатории Татьяна Абрамешина, терапевт Клетнянской больницы Любовь Власенко, терапевт Новозыбковской больницы Валентина Денисова, заведующая отделением медицинской профилактики — врач-терапевт поликлиники №1 в Брянске Ирина Эманова.

В этом году премию вручали врачам первичного звена за значимый вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19 в рамках программы углубленной диспансеризации.

Лучших врачей определяет комиссия после независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи.