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Спорт8 декабря 2021 13:46

В Красной Горе появится новая спортивная площадка с футбольным полем

В этом году уже начнут искать земельный участок
Марина АНТОНОВА
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В брянском поселке Красная Гора появится спортивная площадка под открытым небом. С такой просьбой к губернатору обратилась местная жительница, по профессии - спортивный тренер.

С 2022 года в регионах России стартует новый проект «Бизнес-спринт», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Он предусматривает строительство стадионов с беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием, гимнастическим комплексом и тренажерами. Такое сооружение оборудуют в Красной Горе.

Главе местной администрации поручили в этом году подыскать земельный участок под спортивный объект. И оформить необходимые документы.