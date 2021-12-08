В Брянске мэрия на госзакупках сэкономила 199 миллионов рублей

В Брянске на государственных закупках горадминистрация сэкономила 199 миллионов рублей. За девять месяцев с начала года провели 559 торгов на сумму 4,3 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе мэрии.

За это же время в антимонопольную службу поступило девять жалоб на проводимые торги. Это на 75% меньше, чем год назад. Пять жалоб признали обоснованными.

- Большинство ошибок были связаны с быстроменяющимся законодательством, - говорят в пресс-службе. - С 2013 года изменения и дополнения в Закон №44-ФЗ вносились 82 раза, причем большая часть этих поправок имели принципиальный характер.