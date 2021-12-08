В Почепском районе мать сломала ногу своему новорожденному ребенку

В селе Семцы в Почепском районе мать сломала ногу своему новорожденному сыну. На женщину завели уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением". Ей грозит до 10 лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 9 сентября в своем доме женщина во время кормления малыша специально сильно прижала его к себе. Ребенок получил перелом бедра и тяжкий вред здоровью.

Это уже пятый ребенок женщины. Двоих она составила в больнице сразу после рождения. Еще на двоих ее лишили родительских прав. Новорожденного мальчика изъяли и поместили в больницу.

Мать арестовали. Уголовное дело направили для рассмотрения в Почепский районный суд.