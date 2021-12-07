В Брянске 9 декабря пройдет внеочередное заседание областной Думы

В Брянске в четверг, 9 декабря в 10.00 состоится внеочередное заседание областной думы седьмого созыва. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты обсудят проект закона об областном бюджете на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Также рассмотрят проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2022 год и на плановый период следующих двух лет.

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