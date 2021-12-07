Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод» .

АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря

2. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб. Ученик электросварщика.

3. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.

4. Оператор наладчик прессового оборудования (на листогиб) з/плата до 52000 руб.

5. Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.

6. Сверловщик з/плата до 64000 руб.

7. Фрезеровщик з/плата до 73000 руб.

8. Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

9. Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.

10. Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.

11. Слесарь-электромонтажных и гидравлических работ з/плата от 30000 руб.

12. Инженер - наладчик з/плата от 35000 руб. Требование: опыт работы по сопровождению монтажа электрооборудования и систем безопасности новых моделей автокранов.

13. Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

14. Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб. Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30.

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10.