Брянец через интернет-сайт обманул 35 человек на 1 миллион рублей

Житель брянского Новозыбкова через интернет-сайт обманул 35 человек на 1 миллион рублей. На 57-летнего завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с февраля 2019 года по июль 2020 года обвиняемый размещал на интернет-сайте объявления о продаже металлических гаражей и автомобилей. После чего н заключал фиктивные договоры купли-продажи. При этом мошенник использовал паспортные данные и банковские карты иных лиц. Деньги, переведенные покупателями, он присваивал себе, не намереваясь исполнять обязательства по договорам.

- Таким образом он обманул 35 человек из Брянской, Орловской, Смоленской, Московской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, - говорят в надзорном ведомстве. – Злоумышленник незаконно заработал 1 миллион рублей.

Уголовное дело предали в суд.

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