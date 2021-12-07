ТМХ завершил поставки на Улан-Баторскую железную дорогу локомотивов по контракту 2019 г.

Фото: АО «Трансмашхолдинг».

Брянск, 7 декабря 2021 г Четыре магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ изготовленных на Брянском машиностроительном заводе, (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), отправили в локомотивный парк Улан-Баторской железной дороги (УБЖД, осуществляет железнодорожные перевозки на территории Монголии) в декабре текущего года. Еще три маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ производства БМЗ направлены в адрес УБЖД в ноябре текущего года.

В общей сложности в Монголию по контракту 2019 года отправлены 10 маневровых и 14 магистральных тепловозов. Два из числа поставленных в 2021 году тепловозов ТЭМ18ДМ предназначены для работы на железнодорожной колее 1435 мм.

Маневровые локомотивы ТЭМ18ДМ эксплуатируются в Монголии более десяти лет, магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются с 2017 года. В настоящий момент на Улан-Баторской железной дороге работают более 30 тепловозов производства БМЗ.

Тепловозы обеих серий доказали свою надёжность и экономическую эффективность, локомотивные бригады высоко оценили удобство в обслуживании и комфорт, хорошую работоспособность машин.

Поставляемые на Улан-Баторскую железную дорогу магистральные и маневровые тепловозы создаются с учетом особенностей эксплуатации в жестких условиях Монголии, высокой запыленности и характерного для местного климата резкого перепада температур. Применённые в локомотивах современные микропроцессорные системы определяют необходимую нагрузку дизель-генератора и тяговых машин, контролирует работу вспомогательного оборудования, что повышает эффективность работы локомотивов.

ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем электровозов и тепловозов всех существующих классов, различного назначения, мощности, рода тока. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией – «ТМХ Инжиниринг».

На БМЗ налажен серийный выпуск магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М, а также маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Они востребованы не только на железных дорогах общего пользования, но и на промышленных предприятиях, имеющих собственный подвижной состав. Тепловозы БМЗ успешно работают на железных дорогах и крупных промышленных предприятиях России, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии, позволяя увеличить объём перевозки грузов при снижении эксплуатационных расходов.