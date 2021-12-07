В Брянске скончался политик и журналист Александр Богомаз

Фото: соцсети.

В Брянске скоропостижно умер правозащитник, политик и журналист Александр Богомаз. Он ушел на 73-ем году жизни. Об этом сообщает «Городской».

Как сообщают другие СМИ, политик скончался в больнице. Он попал туда месяц назад в результате трагической случайности, из-за нее он получил сильные ожоги.

Александр Богомаз имел журналистское образование, но в последние годы он активно занимался политической деятельностью. Он родился в поселке Поворино Поворинского района Воронежской области в семье офицера Советской Армии.

В областном центре жил с 1961 года. Трудился на радио БАЗа, был редактором Брянского облкинопроката, заместителем директора и художественным руководителем Дворца культуры имени Кравцова. В 2000-х годах издавал бесплатную газету «Экспресс реклама».

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