В Брянске осудили двух иностранцев за попытку сбыть наркотиков

В Брянске осудили двух жителей Узбекистана за попытку сбыть наркотики. Они ответят по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в начале февраля молодые люд, действуя в составе организованной группы, приехали в Брянск для незаконного распространения героина за деньги. В Володарском районе в жилом секторе им удалось сделать две мелкие «закладки». Оставшуюся часть они хранили при себе и по месту жительства. В скором времени правоохранители задержали мужчин и изъяли у них больше 350 грамм героина.

- Суд приговорил виновных к 10 годам и четырем месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил