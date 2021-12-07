Жительницу Брянска осудят за попытку получить убежище в США для супруга

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудят 37-летнюю местную жительницу за попытку получить политическое убежище в США для супруга. Завершили расследование уголовного дела оп статье «Дача взятки должностному лицу», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем, 29 сентября, обвиняемая находилась в сквере Карла Маркса. Она передала следователю УМВД России по Брянской области, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 30 тысяч рублей. Деньги женщина дала в качестве взятки. Взамен полицейский должен был изготовить фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга. Будто на него завели уголовное дело за преступление против конституционного строя Российской Федерации. Это позволило бы мужчине получить политическое убежище.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.

- Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Кроме того, ей придется выплатить штраф, превышающий сумму взятки в 30 раз.

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