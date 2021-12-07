Брянца за убийство матери отправили на 9 лет в колонию

В Брянске осудили 38-лентего местного жителя за убийство собственной матери. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 6 августа осужденный в ссоре со своей матерью ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, мужчина закопал труп на территории дачного участка.

- Виновного приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, - отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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